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Резников: ВСУ сбивают Су-30 с помощью Stinger, который меньше года назад был "невозможным"

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 23:59
Резников: ВСУ сбивают Су-30 с помощью Stinger, который меньше года назад был
Алексей Резников (Фото - EPA)

Министр обороны Алексей Резников напомнил в Twitter, что всего десять месяцев назад "много раз" слышал в Вашингтоне, что поставки ПЗРК Stinger для ВСУ "невозможны", и опубликовал видео, на котором Stinger сбивает российский Су-30.

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"Десять месяцев назад в Вашингтоне я выпрашивал "стингеры" для ВСУ и слышал в ответ, что это "невозможно". Много раз. Сегодня российский Су-30 был сбит "стингером" в Харьковской области. Так что... невозможное на самом деле возможно. Спасибо нашим партнерам. Мы победим!" – написал министр. 

В Facebook министр уточнил, что российский самолет сбили бойцы 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко.

  • Ранее сообщалось, что 24 сентября военнослужащие подразделения ПВО 25 Отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ сбили два российских самолета – бронированный штурмовик Су-25 и многоцелевой истребитель четвертого поколения Су-30.
  • За сутки 23 сентября силы ПВО Украины уничтожили девять воздушных целей, в том числе штурмовик Су-25.
Сергій Бережний
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Алексей Резников война военная помощь су-30 stinger
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