Резников: ВСУ сбивают Су-30 с помощью Stinger, который меньше года назад был "невозможным"

Министр обороны Алексей Резников напомнил в Twitter, что всего десять месяцев назад "много раз" слышал в Вашингтоне, что поставки ПЗРК Stinger для ВСУ "невозможны", и опубликовал видео, на котором Stinger сбивает российский Су-30.

"Десять месяцев назад в Вашингтоне я выпрашивал "стингеры" для ВСУ и слышал в ответ, что это "невозможно". Много раз. Сегодня российский Су-30 был сбит "стингером" в Харьковской области. Так что... невозможное на самом деле возможно. Спасибо нашим партнерам. Мы победим!" – написал министр.

Ten months ago, in WDC, I asked for Stingers 4 #UAarmy & heard "It's impossible."

Many times.

Today, rus Su-30 jet was shot down by Stinger in the Kharkiv region.

So...the impossible is indeed possible.

Thanks to our partners.

We will win!

Горить, "Палає техніка ворожа" pic.twitter.com/c1NtHcqlsD