"Результаты будут ощутимы". Зеленский провел Ставку, рассматривались три вопроса

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, по результатам которого пообещал "ощутимые результаты". Об этом он написал в Telegram.

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Он отметил, что на Ставке рассматривались три главных вопроса. Первый – актуальная ситуация и планирование наступательных и оборонительных действий украинских сил.

Второй – украинский ответ на российские удары по зерновой инфраструктуре и культурному наследию.

Третий – разблокирование Черного моря, вопрос зернового коридора.

Президент сообщил, что докладывали главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующие Александр Сырский и Александр Тарнавский, начальник ГУР Кирилл Буданов и вице-премьер Александр Кубраков.

"Работаем одной командой. Результаты будут ощутимы", – заверил Зеленский.

Предыдущее заседание Ставки прошло 21 июля. По его итогам Зеленский сообщил, что "идет комплексная проверка работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки – военкоматов", результаты которой ожидаются до августа.

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