"Результати будуть відчутні". Зеленський провів Ставку, розглядались три питання

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, за результатами якого пообіцяв "відчутні результати". Про це він написав в Telegram.

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Він зазначив, що на Ставці розглядались три головних питання. Перше – актуальна ситуація та планування наступальних і оборонних дій українських сил.

Друге – українська відповідь на російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.

Третє – розблокування Чорного моря, питання зернового коридору.

Президент повідомив, що доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський і Олександр Тарнавський, начальник ГУР Кирило Буданов та віцепрем’єр Олександр Кубраков.

"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", – запевнив Зеленський.

Попереднє засідання Ставки пройшло 21 липня. За його підсумками Зеленський повідомив, що "триває комплексна перевірка роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – військкоматів", результати якої очікуються до серпня.

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