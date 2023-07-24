"Результати будуть відчутні". Зеленський провів Ставку, розглядались три питання
Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, за результатами якого пообіцяв "відчутні результати". Про це він написав в Telegram.
Він зазначив, що на Ставці розглядались три головних питання. Перше – актуальна ситуація та планування наступальних і оборонних дій українських сил.
Друге – українська відповідь на російські удари по зерновій інфраструктурі та культурній спадщині.
Третє – розблокування Чорного моря, питання зернового коридору.
Президент повідомив, що доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувачі Олександр Сирський і Олександр Тарнавський, начальник ГУР Кирило Буданов та віцепрем’єр Олександр Кубраков.
"Працюємо однією командою. Результати будуть відчутні", – запевнив Зеленський.
- Попереднє засідання Ставки пройшло 21 липня. За його підсумками Зеленський повідомив, що "триває комплексна перевірка роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки – військкоматів", результати якої очікуються до серпня.
Коментарі