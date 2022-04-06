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Результаты работы гуманитарных коридоров: за сегодня эвакуированы 4 892 человека

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 22:22
Результаты работы гуманитарных коридоров: за сегодня эвакуированы 4 892 человека - Фото
Ирина Верещук (Фото: пресс-служба Слуги народа)

За сегодня в Украине эвакуировано 4 892 человека. Оккупанты не дали проехать в Мариуполь делегации Международного комитета Красного креста, которая имела все необходимые согласования с российской стороны для эвакуации людей. Членов делегации задержали и почти сутки удерживали за решеткой. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

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По гуманитарным коридорам из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте и автобусах в Запорожье доехали 3 686 человек. Из них из Мариуполя – 1171 человек.

2 515 человек доехали из городов Запорожской области: Пологи, Васильевка, Бердянск, Мелитополь и Гуляйполе.

Колонна из 11 автобусов для эвакуации жителей Мелитополя и Токмака, которая сегодня выехала из Запорожья, сейчас находится на блокпосте оккупационных войск в городе Васильевка. Они продолжат движение по маршруту завтра утром.

Также завтра утром из Запорожья будут направлены автобусы для эвакуации людей из Бердянска.

Из Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Кременной, Горного Луганской области сегодня удалось эвакуировать 1206 человек.

"Мы каждый день пытаемся прорваться в Мариуполь, однако оккупационные войска и их руководство в РФ блокируют все наши попытки и попытки международных организаций", – сказала Верещук, отметив, что власти будут продолжать прорываться в осажденный город.

Идет работа также над коридорами в другие заблокированные громады для доставки туда гумпомощи и эвакуации людей.

Вадим Ребрина
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