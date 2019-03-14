РФ хочет вытеснить Украину с рынка авиаремонта - Укроборонпром

Павел Букин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Утверждение представителя ОПК России, будто бы у них есть эксклюзивные права разработчика на ремонт авиатехники модельного ряда "Су", сомнительные и необоснованные. Об этом заявил гендиректор Укроборонпрома Павел Букин, комментируя "попытки Москвы убрать Украину" с международного рынка заказов на ремонт авиатехники.

В обнародованном письме из РФ властям Индонезии последних предостерегают от размещения в Украине заказов на ремонт двигателей АЛ-31Ф для Су-27. Россияне пишут, будто бы сертификация украинских предприятий на соответствие действующей техдокументации не проводилась.

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"Сегодня Укроборонпром на мощностях Луцкого ремонтного завода "Мотор" выполняет контракт по ремонту авиадвигателей для ВВС Индонезии. Поэтому РФ пытается давить друзей и партнеров Украины в Индонезии и других странах. Подобные письма - попытка вытеснить нас из перспективных международных рынков ", - заявил Букин.

По его словам, у Украины есть вся необходимая документация для ремонта и продления ресурса военной авиации "МиГ", "Су", "Ил" и "Ми", и у РФ нет правовых оснований требовать от Киева какое-либо дополнительное лицензирование.

Букин говорит, что "Мотор" решил вопрос импортозамещения запчастей на своих мощностях.

При этом Россия предлагает услуги по ремонту и модернизации техники "Ан" украинской разработки.

То самое письмо из РФ в Индонезию:

Фото: Цензор.нет

В марте 2019 года расследователи-журналисты заявили, что "группировка Жукова-Гладковского" завышала в несколько раз ценник на поставки Укроборонпрому контрабандных деталей из РФ, и с таких сделок якобы получил откат в том числе Букин. Он опроверг эту информацию об откатах и заявил, что в отставку не собирается.

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