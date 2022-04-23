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РФ хочет забросить еще 200 вагнеровцев в Украину, передовая группа уже на Донбассе – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 09:25
РФ хочет забросить еще 200 вагнеровцев в Украину, передовая группа уже на Донбассе – ГШ - Фото
Шеврон ЧВК Вагнера (скриншот видео)

Россия подготовила еще 200 наемников ЧВК Вагнера для войны в Украине, передовая группа заброшена на Донбасс. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным ГШ, подготовка подразделения ЧВК Вагнера численностью до 200 человек завершена в рамках формирования дополнительных резервов.

Отмечается, что передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки Донецкой области для разведки местности и уточнения порядка взаимодействия. Информация уточняется.

В конце марта британская разведка сообщала, что ЧВК Вагнера уже действует на востоке Украины. Разведчики ожидают, что к боевым действиям привлекут около 1000 наемников, включая высокопоставленных главарей.

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Марк Сировой
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