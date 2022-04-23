РФ хочет забросить еще 200 вагнеровцев в Украину, передовая группа уже на Донбассе – ГШ
Россия подготовила еще 200 наемников ЧВК Вагнера для войны в Украине, передовая группа заброшена на Донбасс. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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По данным ГШ, подготовка подразделения ЧВК Вагнера численностью до 200 человек завершена в рамках формирования дополнительных резервов.
Отмечается, что передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки Донецкой области для разведки местности и уточнения порядка взаимодействия. Информация уточняется.
В конце марта британская разведка сообщала, что ЧВК Вагнера уже действует на востоке Украины. Разведчики ожидают, что к боевым действиям привлекут около 1000 наемников, включая высокопоставленных главарей.
- 17 апреля российский олигарх Евгений Пригожин, владелец ЧВК Вагнера, приехал на Донбасс.
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