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Россия модернизирует авиабомбы ФАБ-1500. В Воздушных силах объяснили, как именно

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 18:47
Россия модернизирует авиабомбы ФАБ-1500. В Воздушных силах объяснили, как именно - Фото
Юрий Игнат (скриншот)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии Радио Свобода сообщил, что россияне  модернизируют управляемые авиабомбы, в том числе полуторатонные ФАБ-1500.

28 марта 2023 года в комментарии LIGA.net он сообщил, что у оккупантов достаточно много бомб ФАБ-1500 советского производства, которые можно переоборудовать в управляемые.

Пока нет данных о том, сколько средств для модернизации КАБов имеют россияне, однако известно, что они планируют в дальнейшем наращивать модернизацию ФАБ-1500, отмечает Игнат.

СПРАВКА. ФАБ-1500 – это разработанная в СССР 1500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, которую в основном используют ВВС России.

Он объяснил, в чем заключается модернизация.

"Это дооборудование этой бомбы крыльями для планирования, чтобы был планирующий эффект, и GPS-навигацией, чтобы был эффект управления этой бомбой во время полета для более точного попадания в цель", – рассказал Игнат.

Спикер Воздушных сил также заявил, что пуски КАБов осуществляются примерно за 50 км до линии боевого столкновения или до государственной границы Украины, после чего бомба может лететь несколько десятков километров.

"На сегодня эффективных средств, чтобы противостоять, нет. Бомба массивная, бомба мощная и ее не так просто сбить", – резюмировал он.

  • 17 апреля 2023 года Игнат рассказал, что россияне хотят изготавливать "крылатые бомбы" большого радиуса поражения.

Читайте также разбор LIGA.net: Авиабомбы – новая угроза. Как изменилась тактика российских обстрелов Украины

Мілана Головань
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война авиация модернизация ФАБ-500 авиабомба Юрий Игнат
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