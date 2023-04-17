Воздушные силы: Россияне хотят производить "крылатые бомбы" дальнего радиуса поражения

Российские оккупанты хотят производить "крылатые бомбы" дальнего радиуса поражения и будут применять все имеющиеся вооружения. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

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По его словам, враг будет применять все, что будет под рукой. Он отметил, что россияне поднимают старые проекты, о чем говорят планы производить ракеты Х-50.

"Ранее проект Х-50 был нецелесообразным, потому что у них была ракета лучше — Х-101. Им очень нужно восстанавливать запас дальнобойного высокоточного оружия, а Х-50 — это такая же ракета как Х-101 или "Калибр", она может доставать в любую точку Украины", — сказал Игнат.

Спикер ВС заявил, что захватчики также обсуждают производство "крылатых бомб", которые будут иметь большую дальность поражения.

"Насколько это будет эффективно, посмотрим. Также они наращивают производство БПЛА, как разведывательных, так и ударных", — резюмировал он.

Дмитро Гриниченко

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