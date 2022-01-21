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РФ не получит компенсацию, если Северный поток-2 не сертифицируют – вице-канцлер Германии

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21.01.2022, 14:30
РФ не получит компенсацию, если Северный поток-2 не сертифицируют – вице-канцлер Германии - Фото
Роберт Хабек (Скриншот из Jung & Naiv)

Россия не получит никакой компенсации, если газопровод Северный поток-2 не будет сертифицирован как соответствующий правовым нормам Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.

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Хабек напомнил, что Федеральное агентство по коммуникациям сейчас приостановило процедуру сертификации СП-2. Если процедура будет возобновлена, ее целью будет установить: соблюдены ли условия сертификации газопровода. Это означает, что СП-2 должен полностью соответствовать требованиям законодательства Германии и Евросоюза.

"Если окажется, что это не так, компенсация не полагается", – сказал Хабек.

Отвечая на вопрос о возможности использовать СП-2 как объект санкций в случае нового вторжения России в Украину, вице-канцлер сказал, что правительство ФРГ не связывает эти две темы. Однако он отметил, что в июле 2021 года Германия и США согласовали заявление о том, Россия "получит последствия", если вздумает использовать энергетику как оружие.

"Россия в курсе, что переход ею "красных линий" приведет к суровым санкциям, которые уже подготовлены", – сказал Хабек.

Вице-канцлер считает СП-2 "геополитическим проектом", потому что благодаря этому газопроводу "Украина как транзитная страна становится лишней".

Он также назвал безусловным фактом экономическую зависимость Германии от российского газа, так как сейчас страна получает 55% газа из России. Хабек считает одной из своих задач как министра энергетики снижение этой зависимости.

Сергей Бережной
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санкции геополитика северный поток-2 сертификация роберт хабек
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