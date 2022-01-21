РФ не получит компенсацию, если Северный поток-2 не сертифицируют – вице-канцлер Германии

Россия не получит никакой компенсации, если газопровод Северный поток-2 не будет сертифицирован как соответствующий правовым нормам Евросоюза. Об этом заявил вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек в интервью Der Spiegel.

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Хабек напомнил, что Федеральное агентство по коммуникациям сейчас приостановило процедуру сертификации СП-2. Если процедура будет возобновлена, ее целью будет установить: соблюдены ли условия сертификации газопровода. Это означает, что СП-2 должен полностью соответствовать требованиям законодательства Германии и Евросоюза.

"Если окажется, что это не так, компенсация не полагается", – сказал Хабек.

Отвечая на вопрос о возможности использовать СП-2 как объект санкций в случае нового вторжения России в Украину, вице-канцлер сказал, что правительство ФРГ не связывает эти две темы. Однако он отметил, что в июле 2021 года Германия и США согласовали заявление о том, Россия "получит последствия", если вздумает использовать энергетику как оружие.

"Россия в курсе, что переход ею "красных линий" приведет к суровым санкциям, которые уже подготовлены", – сказал Хабек.

Вице-канцлер считает СП-2 "геополитическим проектом", потому что благодаря этому газопроводу "Украина как транзитная страна становится лишней".

Он также назвал безусловным фактом экономическую зависимость Германии от российского газа, так как сейчас страна получает 55% газа из России. Хабек считает одной из своих задач как министра энергетики снижение этой зависимости.

29 декабря 2021 года Хабек заявлял, что допускает возможность остановки СП–2 в зависимости от ситуации на границах Украины.

20 января 2022 года госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что любое пересечение российскими военными украинской границы повлечет за собой жесткий скоординированный ответ США, их союзников и партнеров.

Сергей Бережной

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