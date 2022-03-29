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РФ потеряла 17 200 военных, под 600 танков, более 250 вертолетов и самолетов – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2022, 09:21
РФ потеряла 17 200 военных, под 600 танков, более 250 вертолетов и самолетов – Генштаб ВСУ - Фото
Иллюстративное фото - группа Юг

Российская армия с начала вторжения в Украине потеряла 17 200 военных, под 600 танков, более 250 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По данным ГШ ВСУ, с 24 февраля по утро 29 марта российская армия потеряла:

личного состава – около 17 200 человек (+200 за сутки),

танков – 597 единиц (+11),

боевых бронированных машин – 1710 (+16),

артиллерийских систем – 303 (+1),

РСЗО – 96 (+1),

средства ПВО – 54 (0),

самолетов – 127 (+4),

вертолетов – 129 (+2),

автомобильной техники – 1178 (+28),

корабли/катера – 7 (0),

цистерн с ГСМ – 73 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 (+5).

спецтехники – 21.

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

 

Марк Сировой
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