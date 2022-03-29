РФ потеряла 17 200 военных, под 600 танков, более 250 вертолетов и самолетов – Генштаб ВСУ
29.03.2022, 09:21
Иллюстративное фото - группа Юг
Российская армия с начала вторжения в Украине потеряла 17 200 военных, под 600 танков, более 250 самолетов и вертолетов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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По данным ГШ ВСУ, с 24 февраля по утро 29 марта российская армия потеряла:
личного состава – около 17 200 человек (+200 за сутки),
танков – 597 единиц (+11),
боевых бронированных машин – 1710 (+16),
артиллерийских систем – 303 (+1),
РСЗО – 96 (+1),
средства ПВО – 54 (0),
самолетов – 127 (+4),
вертолетов – 129 (+2),
автомобильной техники – 1178 (+28),
корабли/катера – 7 (0),
цистерн с ГСМ – 73 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 71 (+5).
спецтехники – 21.
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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