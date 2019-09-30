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РФ проведет "крымский форум" в Стамбуле: появилась реакция посла

РФ проведет "крымский форум" в Стамбуле: появилась реакция посла - Фото
Стамбул (фото — pixabay.com)
30.09.2019, 18:49

Россия запланировала очередные "крымские мероприятия" в Турции, заявил украинский дипломат

Россия намерена провести в Стамбуле экономический форум при участии так называемых представителей оккупированного Крыма. Об этом сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

По его словам, страна-агрессор предприняла очередную тщетную попытку провести вместе с местными маргиналами "крымские мероприятия" в Турции, назвав это экономическим форумом. Под этим, заявляет дипломат, скрывается очередная провокация и нарушение украинского и международного права.

"Призываем бизнесменов быть бдительными и не участвовать", - написал посол Украины, выразив Турции благодарность за поддержку.

Согласно опубликованной информации, так называемый форум россияне запланировали на первый день октября.

Напомним, что официальные турецкие власти неоднократно заявляли о непризнании незаконной оккупации Крыма и поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

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