РФ пытается использовать альтернативные переправы на юге, но ВСУ бьют и по ним – Гуменюк

После ударов ВСУ по мостам на юге, они стали непроездными для российской техники, и оккупанты сейчас могут использовать их разве что для пешей эвакуации. Также ВСУ продолжают наносить контрольные удары по альтернативным переправам армии РФ, разрушая баржи и понтоны. Об этом сказала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

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"Нами были нанесены дополнительные контрольные поражения тех транспортных артерий, в частности мостов, которые могли бы быть способом отправки боеприпасов и тяжелой техники, потому они сейчас непроездные для такой категории грузов и транспорта. Разве что их можно использовать для пешей эвакуации оккупантов на левый берег и ушивания домой совсем", – сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что россияне пытаются использовать альтернативные переправы – это краденые баржи, понтоны и паромы. По ее словам, ВСУ отслеживают и контролируют это, и там, где это возможно и целесообразно, тоже наносятся контрольные удары. В частности, были уничтожены несколько барж и понтонная переправа через Ингулец. Она добавила, что "эта работа продолжается".

При этом Гуменюк подчеркнула, что российские оккупанты на юге продолжают оказывать сопротивление, наносить авиационные и ракетные удары.

29 августа в ВСУ заявили, что начали наступать на нескольких направлениях на юге и прорвали первую линию обороны.

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Оксана Житнюк

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