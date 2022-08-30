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"Ни въехать, ни выехать": оккупант жалуется на разбитые мосты под Херсоном – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 18:57
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Российский военный рассказал по телефону, что Вооруженные Силы Украины уничтожили все мосты во временно оккупированной Херсонской области и передвижение по ним невозможно теперь. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Мосты все разъе*али, все! Теперь ни въехать, ни выехать нельзя", – сообщил военный 

Военный армии РФ также, опровергает информацию о том, что Антоновский мост во временно оккупированном Херсоне починили. По его словам, он  "розвалился пополам и упал в реку".

Оккупант также рассказал, что все передвижения по мостам теперь "по нулям", и командирование армии РФ отменило все отпуска солдатам. 

  • ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на Правобережье.
  • 26 августа военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном.
  • Сегодня, 30 августа,  в сети появилось видео последствий сегодняшнего обстрела в районе Антоновского моста. 

Смотрите также: Видео последствий удара по мосту в оккупированной Новой Каховке (18+)

Наталия Фреик
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война Херсон гур перехват мосты
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