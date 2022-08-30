Российский военный рассказал по телефону, что Вооруженные Силы Украины уничтожили все мосты во временно оккупированной Херсонской области и передвижение по ним невозможно теперь. Соответствующий перехват опубликовало Главное управление разведки Минобороны.

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"Мосты все разъе*али, все! Теперь ни въехать, ни выехать нельзя", – сообщил военный

Военный армии РФ также, опровергает информацию о том, что Антоновский мост во временно оккупированном Херсоне починили. По его словам, он "розвалился пополам и упал в реку".

Оккупант также рассказал, что все передвижения по мостам теперь "по нулям", и командирование армии РФ отменило все отпуска солдатам.

ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на Правобережье.

26 августа военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном.

Сегодня, 30 августа, в сети появилось видео последствий сегодняшнего обстрела в районе Антоновского моста.

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Наталия Фреик

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