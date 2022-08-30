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Дымится понтон у Антоновского моста: два видео из Херсона видео

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30.08.2022, 13:35
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Жители временно оккупированного Херсона сообщили о нескольких взрывах в районе Антоновского моста через Днепр: их слышали и наблюдали клубы дыма с утра (около 08:00-09:00) и днем после полудня. В сети после этого появились новые ролики места поражения объектов, пока еще подконтрольных захватчикам из России.

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Как и прежде, дымится у той стороны моста, куда наносились удары ВСУ в прошлые разы.

На другом видео заметно, что дым идет от чего-то за мостом; вероятно, это понтонная переправа россиян, которая была расположена именно в этом месте. Несколько дней назад оккупанты строили вплотную к мосту в Херсоне временную переправу.

Неизвестно, какие повреждения нанесены конструкциям.

Уже несколько дней враг не выкладывает видео/фото с места "прилетов" по мосту, и о том, что там происходит, можно судить преимущественно по спутниковым фото.

Дымится понтон у Антоновского моста: два видео из Херсона

Местный журналист Константин Рыженко, который сейчас пишет со свободной территории, показал видео разрушенного здания "Брейн", где, по его  словам, могла быть одна из баз оккупантов.

  • ВСУ планомерно выводят из строя мосты через Днепр и его притоки на юге, чтобы отсечь полноценное снабжение группировки врага на Правобережье.
  • 26 августа военные сообщили, что ракетно-артиллерийскими ударами "остановлена эксплуатация" Дарьевского моста под Херсоном.

Смотрите также: Видео последствий удара по мосту в оккупированной Новой Каховке (18+)

Евгений Пилипенко
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