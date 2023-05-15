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РФ ракетами атаковала больницу в Авдеевке и убила четырех человек. Жертв может быть больше

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 12:32
РФ ракетами атаковала больницу в Авдеевке и убила четырех человек. Жертв может быть больше - Фото
Обстрел Авдеевки (Фото: Telegram Виталия Барабаша)

Российские оккупанты утром 15 мая обстреляли ракетами Авдеевку Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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По словам чиновника, в момент попадания ракеты две женщины и два мужчины находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице.

"Четыре человека среднего возраста (все гражданские) погибли сегодня утром от авиаракетного удара по Авдеевке. Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше ", – рассказал Барабаш.

Руководитель военной администрации также настоятельно призвал местных жителей эвакуироваться.

  • 11 мая 2023 года глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты ударили по Торецку Донецкой области.
  • 13 мая россияне обстреляли из артиллерии и РСЗО Константиновку. В результате атаки два человека погибли, а 11 – получили ранения.
Олег Васькив
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