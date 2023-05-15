РФ ракетами атаковала больницу в Авдеевке и убила четырех человек. Жертв может быть больше
15.05.2023, 12:32
Обстрел Авдеевки (Фото: Telegram Виталия Барабаша)
Российские оккупанты утром 15 мая обстреляли ракетами Авдеевку Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
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По словам чиновника, в момент попадания ракеты две женщины и два мужчины находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице.
"Четыре человека среднего возраста (все гражданские) погибли сегодня утром от авиаракетного удара по Авдеевке. Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше ", – рассказал Барабаш.
Руководитель военной администрации также настоятельно призвал местных жителей эвакуироваться.
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