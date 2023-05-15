РФ ракетами атаковала больницу в Авдеевке и убила четырех человек. Жертв может быть больше

Российские оккупанты утром 15 мая обстреляли ракетами Авдеевку Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли четыре человека, сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

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По словам чиновника, в момент попадания ракеты две женщины и два мужчины находились в укрытии, обустроенном в давно не работающей железнодорожной больнице.

"Четыре человека среднего возраста (все гражданские) погибли сегодня утром от авиаракетного удара по Авдеевке. Это предварительно. К сожалению, жертв может быть больше ", – рассказал Барабаш.

Руководитель военной администрации также настоятельно призвал местных жителей эвакуироваться.

11 мая 2023 года глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что оккупанты ударили по Торецку Донецкой области.

13 мая россияне обстреляли из артиллерии и РСЗО Константиновку. В результате атаки два человека погибли, а 11 – получили ранения.

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