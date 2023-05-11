Дома разрушены. Ермак показал последствия ракетного удара России по Торецку – фото
Обстрел Торецка (Фото: Telegram Андрея Ермака)

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. Он обнародовал фото последствий вражеской атаки.

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Чиновник рассказал, что захватчики нанесли удар по городу ракетами. Под обстрел армии РФ попала придомовая территория.

По словам Ермака, в результате атаки оккупантов пострадали шесть человек, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.

Дома разрушены. Ермак показал последствия ракетного удара России по Торецку – фото
Дома разрушены. Ермак показал последствия ракетного удара России по Торецку – фото

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