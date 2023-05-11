Дома разрушены. Ермак показал последствия ракетного удара России по Торецку – фото
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что российские оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. Он обнародовал фото последствий вражеской атаки.
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Чиновник рассказал, что захватчики нанесли удар по городу ракетами. Под обстрел армии РФ попала придомовая территория.
По словам Ермака, в результате атаки оккупантов пострадали шесть человек, сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь.
- 5 мая 2023 года во время масштабной воздушной тревоги россияне атаковали ракетами Славянск и Краматорск Донецкой области.
- 7 мая враг ударил ракетами Х-22 под Одессой и в Херсоне, а ночью 8 мая совершил рекордную атаку дронами-камикадзе типа Shahed на Киев.
- Вечером 8 мая РФ обстреляла Харьков и область ракетами С-300.
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