Россияне обстреляли из артиллерии Константиновку, есть погибшие и раненые, среди них дети
13.05.2023, 18:26
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda
Российские террористы обстреляли из артиллерии и РСЗО "Смерч" Константиновку Донецкой области. Два человека погибли и 11 ранены. Среди погибших — один ребенок, среди раненых – двое. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
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По его данным, полностью разрушен один частный дом, три повреждены, также повреждены четыре многоэтажки, два магазина, админздание и заведение культуры.
Кириленко подчеркнул, что оккупанты наносят массированные удары по Константиновке второй день подряд.
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