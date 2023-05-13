Россияне обстреляли из артиллерии Константиновку, есть погибшие и раненые, среди них дети

Российские террористы обстреляли из артиллерии и РСЗО "Смерч" Константиновку Донецкой области. Два человека погибли и 11 ранены. Среди погибших — один ребенок, среди раненых – двое. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По его данным, полностью разрушен один частный дом, три повреждены, также повреждены четыре многоэтажки, два магазина, админздание и заведение культуры.

Кириленко подчеркнул, что оккупанты наносят массированные удары по Константиновке второй день подряд.

В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 17 целей.

Над Киевом уничтожены все БПЛА.

В Киевской области сбитый беспилотник упал на жилой дом.

В Хмельницкой области оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре.

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