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Россияне обстреляли из артиллерии Константиновку, есть погибшие и раненые, среди них дети

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 18:26
Россияне обстреляли из артиллерии Константиновку, есть погибшие и раненые, среди них дети - Фото
Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Российские террористы обстреляли из артиллерии и РСЗО "Смерч" Константиновку Донецкой области. Два человека погибли и 11 ранены. Среди погибших — один ребенок, среди раненых – двое. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его данным, полностью разрушен один частный дом, три повреждены, также повреждены четыре многоэтажки, два магазина, админздание и заведение культуры.

Россияне обстреляли из артиллерии Константиновку, есть погибшие и раненые, среди них дети

Россияне обстреляли из артиллерии Константиновку, есть погибшие и раненые, среди них дети

Россияне обстреляли из артиллерии Константиновку, есть погибшие и раненые, среди них дети

Россияне обстреляли из артиллерии Константиновку, есть погибшие и раненые, среди них дети

Кириленко подчеркнул, что оккупанты наносят массированные удары по Константиновке второй день подряд.

  • В ночь на 13 мая российские оккупанты запустили по Украине 21 дрон-камикадзе Shahed-136, противовоздушная оборона сбила 17 целей.
  • Над Киевом уничтожены все БПЛА.
  • В Киевской области сбитый беспилотник упал на жилой дом.
  • В Хмельницкой области оккупанты нанесли удар по критической инфраструктуре.
Вадим Ребрина
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обстрелконстантиновкаПавел Кириленко
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