РФ существенно увеличила корабельную группировку в море. Уровень угрозы повышен – ОК "Юг"

Государство-террорист Россия существенно увеличила корабельную группировку в Черном море. Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Несмотря на умеренный шторм, в Черном море уже 17 кораблей врага, среди которых пять ракетоносителей, включая два подводных. Общий залп "Калибров" может достигать 32 ракет.

Оккупанты не прекращают воздушную разведку, а значит, не исключены ракетные удары, как массированные, так и точечные, сообщили в командовании.

Сигналы воздушной тревоги могут раздаваться чаще. Уровень угрозы значительно повышен, отмечает ОК "Юг".

В Воздушных силах ВСУ считают, что Россия не нанесла массированный ракетный удар по Украине в годовщину своего полномасштабного вторжения, потому что не может себе этого позволить.

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Вадим Ребрина

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