В Черном море корабли РФ боятся подходить к Одессе, но освободить надо больше – ВМС ВСУ

Корабли Черноморского флота России боятся приближаться к Одессе, но в Черном море осталась еще большая территория, которую нужно освободить. Об этом заявил командующий Военно-Морскими силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа, передает Military Media Center.

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Командующий ВМС ВСУ сообщил, что на сегодняшний день 25 000 кв. км украинского Черного моря являются серой зоной, куда не заходят корабли ЧФ РФ, опасаясь уничтожения.

"Это площадь почти как территория Одесской или Харьковской областей", – пояснил Неижапа.

Он уточнил, что общеэкономическая зона Украины в Черном море, которую нужно освободить, составляет более 70 000 кв. км.

"В первые дни широкомасштабного вторжения мы видели российских захватчиков невооруженным глазом в море недалеко от Одессы, а сейчас они уже не подходят к контролируемым нами берегам", – сказал Неижпапа.

8 февраля официальный Лондон объявил, что предложит "возможности большей дальности" для Сил обороны.

21 февраля Неижпапа сказал, что оружие союзников в три раза снизило разницу потенциалов России и Украины в Черном море.

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Наталія Медведєва

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