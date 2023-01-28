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РФ теряет большое количество живой силы, но пока еще наступает на трех направлениях – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 18:48
РФ теряет большое количество живой силы, но пока еще наступает на трех направлениях – ГШ - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Россияне теряют большое количество живой силы, но пока продолжают вести наступательные действия на трех направлениях. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генштабе сообщили, что оккупанты наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, а на Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском – ведут оборону.

На границе с Беларусью обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах Беларуси идет подготовка подразделений 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса РФ.

По данным Генштаба, в больницу Токмака Запорожской области за последние дни привезли около 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.

Генштаб также сообщает, что работникам Запорожской АЭС, которые не подписали "трудовой договор" с оккупантами, заблокировали пропуски для прохода на станцию, а работникам, которых заставили подписать "контракт", объявили о снижении зарплаты, мотивируя это тем, что станция не работает.

В течение суток украинская авиация нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили два пункта управления, две позиции ПВО и три района сосредоточения живой силы противника.

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Оксана Житнюк
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