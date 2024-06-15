РФ ударила по селу в Донецкой области снарядами с кассетной частью: погибли три человека

На место прибыли все экстренные службы, а пострадавших доставили в ближайшие медучреждения

Волноваха. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

15 июня российская армия обстреляла село Улаклы в Волновахском районе Донецкой области: в результате вражеской атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщили в Великоновоселковской поселковой военной администрации.

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В администрации заявили – оккупанты обстреляли село из реактивной системы залпового огня с кассетными боеприпасами. В результате атаки погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

На место прибыли все экстренные службы, а пострадавших доставили в ближайшие медучреждения.

В ОВА отмечали, за прошедшие сутки российская армия 11 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. В частности, под вражеским огнем оказались города и села Бахмутского, Покровского, Волновахского и Краматорского районов.

Россия постоянно обстреливает Донецкую область. 14 июня российские оккупанты нанесли удар по городу Селидово Донецкой области: в результате атаки есть пострадавшие.

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