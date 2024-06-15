Росія вдарила по селу в Донецькій області снарядами з касетною частиною: загинули три людини

На місце прибули всі екстрені служби, а постраждалих доправили до найближчих медзакладів

Волноваха. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

15 червня російська армія обстріляла село Улакли у Волноваському районі Донецької області: внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені. Про це повідомили у Великоновосілківській селищній військовій адміністрації.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

В адміністрації заявили – окупанти обстріляли село з реактивної системи залпового вогню з касетними боєприпасами. Внаслідок атаки загинули три людини, ще п’ятеро зазнали поранень.

На місце прибули всі екстрені служби, а постраждалих доправили до найближчих медзакладів.

В ОВА зазначали, упродовж минулої доби російська армія 11 разів обстріляла населені пункти Донеччини. Зокрема під ворожим вогнем опинилися міста й села Бахмутського, Покровського, Волноваського та Краматорського районів.

Росія постійно обстрілює Донецьку область. 14 червня російські окупанти завдали удару по місту Селидове Донецької області: внаслідок атаки є постраждалі.

Читайте також: На місяць Росія використовує 3200–3500 КАБів по цивільному населенню – Зеленський