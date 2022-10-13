РФ укрепляет новую линию фронта на юге. Вероятно, она ожидает боев за Херсон – Британия
Армия России укрепляет новую линию в Херсонской области, вероятно, оккупанты ожидают боев и за сам Херсон. Об этом сообщает британская разведка.
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После прорыва ВСУ на 20 км на севере Херсонской области россияне, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Милово, отмечают британцы.
На этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на западном участке, где российский фланг больше не защищен рекой Ингулец, пишут разведчики. Большинство оккупантов здесь – недоукомплектованные подразделения ВДВ.
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В последние дни оккупанты также, вероятно, отдали приказ об эвакуации части гражданского населения из Херсона. По словам разведчиков, вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам Херсон.
- Утром 12 октября в ВСУ сообщили, что "закрепили успех" по освобождению пяти населенных пунктов под Бериславом.
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