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РФ укрепляет новую линию фронта на юге. Вероятно, она ожидает боев за Херсон – Британия

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2022, 09:29
РФ укрепляет новую линию фронта на юге. Вероятно, она ожидает боев за Херсон – Британия - Фото
Российские оккупанты в Херсонской области (Фото: EPA)

Армия России укрепляет новую линию в Херсонской области, вероятно, оккупанты ожидают боев и за сам Херсон. Об этом сообщает британская разведка.

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После прорыва ВСУ на 20 км на севере Херсонской области россияне, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Милово, отмечают британцы.

На этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на западном участке, где российский фланг больше не защищен рекой Ингулец, пишут разведчики. Большинство оккупантов здесь – недоукомплектованные подразделения ВДВ.

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РФ укрепляет новую линию фронта на юге. Вероятно, она ожидает боев за Херсон – Британия

В последние дни оккупанты также, вероятно, отдали приказ об эвакуации части гражданского населения из Херсона. По словам разведчиков, вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам Херсон.

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Марко Сировой
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ВСУ война Херсон наступление армия рф юг разведка великобритании
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