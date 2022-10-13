РФ укрепляет новую линию фронта на юге. Вероятно, она ожидает боев за Херсон – Британия

Армия России укрепляет новую линию в Херсонской области, вероятно, оккупанты ожидают боев и за сам Херсон. Об этом сообщает британская разведка.

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После прорыва ВСУ на 20 км на севере Херсонской области россияне, вероятно, пытаются укрепить новую линию фронта к западу от села Милово, отмечают британцы.

На этой линии продолжаются тяжелые бои, особенно на западном участке, где российский фланг больше не защищен рекой Ингулец, пишут разведчики. Большинство оккупантов здесь – недоукомплектованные подразделения ВДВ.

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В последние дни оккупанты также, вероятно, отдали приказ об эвакуации части гражданского населения из Херсона. По словам разведчиков, вполне вероятно, что они ожидают распространения боевых действий на сам Херсон.

Утром 12 октября в ВСУ сообщили, что "закрепили успех" по освобождению пяти населенных пунктов под Бериславом.

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Марко Сировой

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