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Наступление на Херсон. ВСУ "закрепили успех" в освобождении пяти поселков — ОК "Юг

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2022, 06:42
Наступление на Херсон. ВСУ
Артиллерия ВСУ (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины "закрепили успех" в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

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Военные заявляют, что российские оккупанты сосредоточены на удержании захваченных территорий и сдерживании наступления ВСУ. Несмотря на это, Силы обороны Украины "закрепили успех" по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе. 

В населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия по "реанимации" социальной и критической инфраструктуры. 

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах. 

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 300 огневых задач, по результатам которых уничтожено 23 оккупанта, грузовой и бронированный автомобили, дрон-камикадзе Shahed-136, склад боеприпасов в районе Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно подкреплены две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и бронетранспортер. 

Читайте также: Наступление на Херсон — ВСУ освободили 1170 кв. км и продолжают двигаться вперед

Дмитро Гриниченко
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