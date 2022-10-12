Наступление на Херсон. ВСУ "закрепили успех" в освобождении пяти поселков — ОК "Юг
Вооруженные Силы Украины "закрепили успех" в освобождении пяти населенных пунктов в Херсонской области. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что российские оккупанты сосредоточены на удержании захваченных территорий и сдерживании наступления ВСУ. Несмотря на это, Силы обороны Украины "закрепили успех" по освобождению Нововасильевки, Новогригорьевки, Новой Каменки, Трифоновки и Червоного в Бериславском районе.
В населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия по "реанимации" социальной и критической инфраструктуры.
Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Бериславском и Николаевском районах.
Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 300 огневых задач, по результатам которых уничтожено 23 оккупанта, грузовой и бронированный автомобили, дрон-камикадзе Shahed-136, склад боеприпасов в районе Дудчан, пункт управления и узел связи в районе Суханового. Существенно подкреплены две самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и бронетранспортер.
- Российский диктатор Владимир Путин отказался отводить войска из Херсона, несмотря на просьбы командиров, и лично занялся стратегическим планированием войны против Украины, сообщала газета The New York Times.
- ВСУ в Херсонской области продолжают двигаться вперед, на передовой им противостоят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, сообщали в ОК "Юг".
- Российские оккупанты подтянули резервы и пытаются контратаковать в Херсонской области, чтобы остановить продвижение Вооруженных Сил Украины, сообщал заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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