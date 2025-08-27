РФ вербует женщин из Африки, Азии и Латинской Америки для производства дронов – разведка

Женщинам предлагают высокую зарплату и перспективы карьеры, но не говорят о работе на производстве БпЛА

Иллюстративное фото (Фото: Служба внешней разведки)

Россия активно расширяет рекрутинг для производства дронов в странах Африки, Азии и Латинской Америки, используя особую экономическую зону "Алабуга" в Татарстане в качестве центра программы. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

По данным разведки, молодым женщинам из бедных стран предлагают высокую зарплату и перспективы карьеры, но не сообщают, что речь идет о работе на производстве ударных беспилотников, которые применяют против Украины.

В 2024 году в программе "Старт" участвовали представительницы из 44 стран, среди них Мозамбик, Колумбия, Мали и Шри-Ланка. Цель на 2025 год – 77 стран.

В ЮАР для вербовки использовали структуры БРИКС. Министерство по делам женщин призвало молодежь "быть бдительными", власти начали расследование деятельности российских компаний.

"Местное отделение Женского делового альянса БРИКС подписало соглашение о поиске 5,6 тыс. работников для "Алабуги". Студенческая комиссия БРИКС в январе распространила объявление о вакансиях, а продвижением занимались блогеры в Instagram и TikTok", – сообщает СВР.

Разведка отмечает, что Россия сталкивается с дефицитом рабочей силы из-за мобилизации, демографического спада и ограничения на трудовую миграцию из Центральной Азии.

"Алабуга" строит жилье для 41 000 человек, что свидетельствует о масштабных планах по производству дронов. Более 90 % участников программы "Старт" уже работают именно в этом секторе.

В 2024 году зафиксированы случаи, когда африканских женщин заманивали обещаниями оплачиваемой стажировки в гостиничном бизнесе, а по прибытии заставляли собирать дроны за меньшую зарплату и в нечеловеческих условиях.

В этом году Интерпол начал расследование в Ботсване в отношении "Алабуги старт" по подозрению в торговле людьми. Также в Аргентине подали иск против двух бывших участников телешоу, которые снимали рекламу для программы.