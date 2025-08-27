Росія вербує жінок з Африки, Азії та Латинської Америки для виробництва дронів – зовнішня розвідка

Жінкам пропонують високу зарплату та перспективи кар’єри, але не говорять про роботу на виробництві БпЛА

Ілюстративне фото (Фото: Служба зовнішньої розвідки)

Росія активно розширює рекрутинг для виробництва дронів у країнах Африки, Азії та Латинської Америки, використовуючи особливу економічну зону "Алабуга" в Татарстані як центр програми. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За даними розвідки, молодим жінкам із бідних країн пропонують високу зарплату та перспективи кар’єри, але не повідомляють, що йдеться про роботу на виробництві ударних безпілотників, які застосовують проти України.

У 2024 році у програмі "Старт" брали участь представниці з 44 країн, серед них Мозамбік, Колумбія, Малі та Шрі-Ланка. Ціль на 2025 рік – 77 країн.

У ПАР для вербування використовували структури БРІКС. Міністерство у справах жінок закликало молодь "бути пильними", влада розпочала розслідування діяльності російських компаній.

"Місцеве відділення Жіночого ділового альянсу БРІКС підписало угоду про пошук 5,6 тис. працівників для "Алабуги". Студентська комісія БРІКС у січні поширила оголошення про вакансії, а просуванням займалися блогери в Instagram і TikTok", – повідомляє СЗР.

Розвідка зазначає, що Росія стикається з дефіцитом робочої сили через мобілізацію, демографічний спад та обмеження на трудову міграцію з Центральної Азії.

"Алабуга" будує житло для 41 000 осіб, що свідчить про масштабні плани з виробництва дронів. Понад 90 % учасників програми "Старт" уже працюють саме в цьому секторі.

У 2024 році зафіксовано випадки, коли африканських жінок заманювали обіцянками оплачуваного стажування в готельному бізнесі, а після прибуття змушували збирати дрони за меншу зарплату й у нелюдських умовах.

Цього року Інтерпол розпочав розслідування в Ботсвані щодо "Алабуги старт" за підозрою у торгівлі людьми. Також в Аргентині подали позов проти двох колишніх учасників телешоу, які знімали рекламу для програми.