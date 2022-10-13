В западных регионах – взрывы. По Львовской области россияне выпустили три ракеты

Во Львовской и Черновицкой областях во время воздушной тревоги работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщили главы областных военных администраций.

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"Львовщина: работала ПВО. Детали позже. Оставайтесь в укрытиях! Опасность продолжается", – написал глава ОВА Максим Козицкий.

Позднее он сообщил, что россияне попали в один из военных объектов в Золочевском районе Львовской области. Это повторное попадание в этот объект, уничтожено военное имущество, обошлось без жертв. Оккупанты выпустили три ракеты – было два попадания, и одну ракету сбили силы ПВО.

Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что в области слышны взрывы, работает ПВО.

Также о взрывах сообщают жители Тернопольской области. Глава ОВА Владимир Труш позднее сообщил, что работали силы ПВО в Чортковском районе. На место выехали специалисты.

В местных пабликах писали, что взрывы были слышны также в Ровенской и Волынской областях.

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко написал, что по состоянию на 16:45 нет подтвержденной информации о прилете или работе ПВО в области.

Новость дополняется...

Вчера вечером ПВО сбила вражеские цели в Ровенской, Житомирской и Черкасской областях.

Оксана Житнюк

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