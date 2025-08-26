Риск, что Польша не будет платить за Starlink, минимальный – исследователь Матерняк

По словам исследователя, у Польши есть деньги, которые можно перенаправить на финансирование работы Starlink в Украине

Starlink в ВСУ (Иллюстративное фото: Mil.gov.ua)

Риск того, что Польша после вето президента Кароля Навроцкого перестанет с октября оплачивать Starlink для Украины, – минимальный. Такое мнение в комментарии для разбора LIGA.net "Зацепит наиболее уязвимых". Кого из украинцев могут лишить помощи в Польше озвучил основатель и руководитель центра исследований "Польша – Украина" Дариуш Матерняк.

"Если преодолеть вето в Сейме и обеспечить финансирование не удастся, то правительство имеет другие инструменты – бюджетные резервы или даже деньги Минобороны, которые может перенаправить на эту цель, критически важную для безопасности Польши", – считает он.

Про остановку финансирования интернета через Starlink для Украины с 1 октября заявил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский после того, как Навроцкий наложил вето на закон о выплатах украинцам 800+ злотых. По словам представителя Министерства цифровизации Польши Марека Георгица, заплатить за подписку не получится, так как фонд, который ее финансировал, действовал именно на основе закона о помощи Украине.

Однако глава офиса президента Польши Збигнев Богуцкий этот риск опроверг и заявил, что Навроцкий уже подал по этому поводу проект нового закона в парламент.

Теперь судьба помощи для украинцев и судьба Starlink будет зависеть от Сейма – у правительства и партий есть две недели на согласование изменений и голосование. Если компромисс не будет найден, некоторые украинцы рискуют потерять помощь и статус, а украинские военные – доступ к Starlink.

Украинская власть в публичном пространстве не комментировала этот риск.