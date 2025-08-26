Вице-премьер Польши: В РФ аплодируют тому, что Навроцкий наложил вето на помощь украинцам
В России довольны позицией президента Польши Кароля Навроцкого по блокированию законопроекта об увеличении помощи украинским беженцам. Об этом заявил польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.
"В России празднуют позицию президента Навроцкого... Сотни российских троллей аплодируют постам президентской канцелярии и пытаются отговорить Польшу от помощи Украине, борющейся за независимость. Они хвалят, что Польша изменяет свое отношение к соседу, а Путин получил нового союзника в Европе", – написал он.
По словам Гавковского, это является унижением политики предыдущего президента Анджея Дуди, который "стоял на правильной стороне".
"На президентской площади уже, видимо, думают, как договориться о реконструкции и запуске газопроводов "Северный поток"! Нам не пришлось долго ждать, пока новый президент примет меры в поддержку российского империализма", – отметил заместитель премьер-министра Польши.
Однако он подчеркнул, что страна никогда "не присоединится к оси зла", какие бы шаги не предпринимали Навроцкий и его люди, "ослепленные ненавистью".
- 25 августа Навроцкий наложил вето на закон о помощи гражданам Украины, что, в частности, предусматривает продление срока законного пребывания до марта 2026 года. Он считает, что украинским беженцам предоставляется слишком много привилегий.
- Гавковский заявил, что из-за этого решения Польша не сможет платить за Starlink для Украины, однако у Навроцкого это отрицали и обвинили министра цифровизации в дезинформации.
