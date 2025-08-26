Віцепрем'єр Польщі: В Росії аплодують тому, що Навроцький наклав вето на допомогу українцям

За словами Гавковського, вето Навроцького – це дії на підтримку російського імперіалізму

Кшиштоф Гавковський (Фото: x.com/KGawkowski/media)

У Росії задоволені позицією президента Польщі Кароля Навроцького щодо блокування законопроєкту про збільшення допомоги українським біженцям. Про це заявив польський віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський.

"У Росії святкують позицію президента Навроцького... Сотні російських тролів аплодують постам президентської канцелярії та намагаються відмовити Польщу від допомоги Україні, яка бореться за незалежність. Вони хвалять, що Польща змінює своє ставлення до сусіда, а Путін отримав нового союзника в Європі", – написав він.

За словами Гавковського, це є приниженням політики попереднього президента Анджея Дуди, який "стояв на правильному боці".

"На президентській площі вже, мабуть, думають, як домовитися про реконструкцію і запуск газопроводів "Північний потік"! Нам не довелося довго чекати, поки новий президент вживе заходів на підтримку російського імперіалізму", – зазначив заступник прем'єр-міністра Польщі.

Проте він підкреслив, що країна ніколи "не приєднається до осі зла", які б кроки не робили Навроцький і його люди, "засліплені ненавистю".