Ризик, що Польща не сплачуватиме за Starlink, є мінімальним – дослідник Матерняк

За словами дослідника, у Польщі є гроші, які можна перенаправити на фінансування роботи Starlink в Україні

Starlink у ЗСУ (Ілюстративне фото: Mil.gov.ua)

Ризик того, що Польща після вето президента Кароля Навроцького припинить з жовтня оплачувати Starlink для України, – мінімальний. Таку думку в коментарі для розбору LIGA.net "Зачепить найбільш уразливих". Кого з українців можуть позбавити допомоги у Польщі озвучив засновник і керівник центру досліджень "Польща – Україна" Даріуш Матерняк.

"Якщо здолати вето в Сеймі та забезпечити фінансування не вдасться, то уряд має інші інструменти – бюджетні резерви чи навіть гроші Міноборони, які може перенаправити на цю ціль, критично важливу для безпеки Польщі", – вважає він.

Про зупинку фінансування інтернету через Starlink для України з 1 жовтня заявив міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський після того, як Навроцький наклав вето на закон про виплати українцям 800+ злотих. За словами речника Міністерства цифровізації Польщі Марека Георгіца, заплатити за підписку не вийде, адже фонд, який її фінансував, діяв саме на основі закону про допомогу Україні.

Однак глава офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький цей ризик спростував і заявив, що Навроцький уже подав щодо цього проєкт нового закону у парламент.

Тепер доля допомоги для українців та доля Starlink залежатиме від Сейму – уряд і партії мають два тижні на узгодження змін і голосування. Якщо компроміс не буде знайдений, деякі українці ризикують втратити допомогу і статус, а українські військові – доступ до Starlink.

Українська влада у публічному просторі не коментувала цей ризик.