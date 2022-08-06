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"Риск расширения войны". Посол Польши отреагировал на ракетный удар РФ у польской границы

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 13:16
Бартош Цихоцкий (фото - ЕРА)

Есть риск расширения войны за пределы Украины, ведь российский диктатор Владимир Путин хочет вернуться к балансу сил холодной войны. Об этом в интервью Polska Times заявил посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий.

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Его попросили прокомментировать недавний ракетный удар России по Львовской области, который пришелся неподалеку от границы с Польшей.

"Независимо от того, куда попала ракета, мы должны понимать, что существует риск распространения этого конфликта. Эта война Владимира Путина ведется не за Харьков, Северодонецк или Мариуполь. Борьба идет за возвращение к балансу сил времен холодной войны", – подчеркнул он.

Цихоцкий сказал, что не знает реальной цели российского ракетного удара, но не исключил, что он мог быть связан с визитом в Украину главы МИД Польши и председателя ОБСЕ Збигнева Рау.

"Рау на пресс-конференции ясно дал понять, что ОБСЕ не покинет Украину, и будет найдено решение, чтобы, несмотря на противодействие России, которая является членом ОБСЕ, организация активно поддерживала Украину в плане гуманитарной помощи, восстановления государства. Это могло не понравиться России", – сказал Цихоцкий.

Читайте также: Никто в НАТО никогда не получал такой помощи, как Украина не в НАТО – посол Польши

Марк Сировой
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Бартош Цихоцкий война ракетный удар львовская область армия рф посол польши войска россии
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