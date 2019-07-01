Родственники не посещают "политзаключенного" Литвинова в Харькове

Сергей Литвинов (фото - hromadske.ua)

Родственники Сергея Литвинова, которого, судя по сообщениям украинских органов власти, в РФ осудили по сфабрикованному обвинению, и который, как оказалось, сейчас находится в Украине и продолжает отбывать наказание по российскому приговору в харьковской колонии, не имеют возможности его посетить. Об этом в эфире Hromadske сообщил адвокат Литвинова Роман Лихачев.

"Предоставленный момент с руководством колонии оговорен, что его могут навещать и мама, и жена, однако очень сложная семейная ситуация - мать в возрасте, и семья многодетная. Она хотела бы приехать, но пока не нашла возможности навестить", - сказал адвокат.

Об условиях содержания Литвинова Лихачев сказал: "У него условия содержания нормальные. Вот в среду с него должны снять статус лица, склонного к бегству. Таким образом у него будет более свободное пребывание в колонии. Ряд его просьб - это фрукты, овощи... Обычные человеческие потребности, которые есть. Я его список, с его разрешения, которое я получил сегодня, обнародую в открытом доступе", - сообщил адвокат.

Литвинов был задержан в России в сентябре 2014 года. Изначально его обвиняли в участии в добровольческом батальоне, в убийстве 30 человек и изнасилованиях. Но не найдя ни тел, ни пострадавших, ему предъявили обыкновенный разбой в отношении гражданина РФ. 20 апреля 2016 г в России Литвинова приговорили к 8,5 годам лишения свободы.

Как выяснили журналисты несколько дней назад, в марте 2019 г Литвинов был переведен из РФ в Украину и сейчас продолжает отбывать наказание по приговору российского суда в харьковской колонии. Он говорит, что не понимает, что делает в украинской тюрьме.

В Украине Литвинов все это время официально считался политзаключенным. Может ли он продолжать считаться таковым, когда Украина фактически согласилась с приговором суда РФ, непонятно.

Украинские органы власти ситуацию с Литвиновым комментировать категорически отказываются.