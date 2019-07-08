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08.07.2019, 10:55

Рок-звезда против комика: Reuters о Вакарчуке и выборах в Раду

Рок-звезда против комика: Reuters о Вакарчуке и выборах в Раду - Фото
Святослав Вакарчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Журналисты - о том, что общего между лидером партии Голос Святославом Вакарчуком и президентом Владимиром Зеленским

Лидер партии Голос и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук пытается влиться в растущий тренд против политического истеблишмента в Украине. Именно этот тренд сделал президентом Владимира Зеленского, напоминают журналисты Reuters в своей статье "Рок-звезда против комика на украинских выборах".

Reuters указывает, что Зеленского и Вакарчука многое объединяет. Во-первых оба заявляют о себе как об альтернативе "старой", традиционной политике, о врагах коррупции.

Оба избрали неформальный стиль одежды и общения с прессой, свободно чувствуют себя в соцсетях, отказались от ярлыков "правый"/"левый"/"центрист" - и оба практически не имеют опыта в политике. Согласно их заявлениям, и Вакарчук, и Зеленский не видят альтернативы западной интеграции Украины и сотрудничеству с МВФ для продолжения реформ. Но главное, что их объединяет, - "их слушает народ", как выразился один из поклонников "Океана Эльзы" и сторонник партии Голос на концерте в Харькове.

Ранее в одном из интервью Вакарчук заявил, что миссия его политсилы - "балансировать" Зеленского. "По отношению к новому президенту политика партии очень проста - мы готовы поддерживать все его положительные инициативы, которые соответствуют нашей программе… Но если президент или его политическая сила вдруг будут заниматься чем-то другим, не тем, что декларируют, мы считаем, что наша миссия сдерживать, балансировать, останавливать. Я это называю "политически бить по рукам", - сказал он.

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Теги: выборы, голос, Святослав Вакарчук
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