России больше нет места в клубе развитых экономик – министр финансов США

Представителям российского диктатора Владимира Путина не место на саммите крупнейших экономик мира. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в рамках встречи Большой двадцатки, сообщает Guardian.

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Йеллен заявила, что вторжение России в Украину уже привело к серьезным негативным последствиям для экономики во всем мире, а потому ее делегации не место на встрече Большой двадцатки.

Руководитель Казначейства США выступала на пресс-конференции в кулуарах встречи руководителей финансов G20 на острове Бали в Индонезии. Делегация России также участвует в этой встрече.

В апреле Йеллен заявила, что США не будут участвовать во встречах G20, на которых будет присутствовать Россия.

17 мая Йеллен сравнила санкции Запада против России за вторжение в Украину с американскими санкциями против Третьего рейха.

Сергей Бережной

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