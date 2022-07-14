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России больше нет места в клубе развитых экономик – министр финансов США

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 11:58
России больше нет места в клубе развитых экономик – министр финансов США - Фото
Джанет Йеллен (Фото - EPA)

Представителям российского диктатора Владимира Путина не место на саммите крупнейших экономик мира. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в рамках встречи Большой двадцатки, сообщает Guardian.

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Йеллен заявила, что вторжение России в Украину уже привело к серьезным негативным последствиям для экономики во всем мире, а потому ее делегации не место на встрече Большой двадцатки.

Руководитель Казначейства США выступала на пресс-конференции в кулуарах встречи руководителей финансов G20 на острове Бали в Индонезии. Делегация России также участвует в этой встрече.

  • В апреле Йеллен заявила, что США не будут участвовать во встречах G20, на которых будет присутствовать Россия.  
  • 17 мая Йеллен сравнила санкции Запада против России за вторжение в Украину с американскими санкциями против Третьего рейха.

Сергей Бережной
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большая двадцатка G20 Джанет Йеллен
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