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Министр финансов США провела параллели между нацистской Германией и нынешней Россией

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 11:07
Министр финансов США провела параллели между нацистской Германией и нынешней Россией - Фото
Джэнет Йеллен (фото - ЕРА)

Министр финансов США Джэнет Йеллен сравнила санкции Запада против РФ за вторжение в Украину с американскими санкциями против Третьего рейха. Параллели она провела, выступая в Музее истории польских евреев в Варшаве.

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Она напомнила, что весной 1940 года, когда США еще занимали позицию нейтралитета во Второй мировой войне, тогдашний глава американского Минфина Генри Моргентау убедил президента Франклина Рузвельта заморозить активы Дании и Норвегии, которые уже были захвачены нацистами.

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"Указ сделал невозможным захват нацистами зарубежных активов стран, в которые они вторгались", – объяснила Йеллен.

Благодаря такому подходу Моргентау "запустил то, что он назвал невидимым фронтом", добавила она, утверждая, что посредством этих мер США подорвали способность нацистов финансировать вторжение в другие страны.

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"Мы в Минфине также делаем все возможное, чтобы жестокая война Путина встретила ожесточенное сопротивление на международном уровне. Мы тверды в своей решимости призвать Россию к ответу и постоянно укреплять украинский народ", – заверила она.

Йеллен также отметила, что польский народ "стал образцом оказания помощи в трудную минуту" в этой войне.

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Евгений Пилипенко
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санкции война нацизм Третий Рейх Джэнет Йеллен
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