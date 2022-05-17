Министр финансов США провела параллели между нацистской Германией и нынешней Россией

Министр финансов США Джэнет Йеллен сравнила санкции Запада против РФ за вторжение в Украину с американскими санкциями против Третьего рейха. Параллели она провела, выступая в Музее истории польских евреев в Варшаве.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Она напомнила, что весной 1940 года, когда США еще занимали позицию нейтралитета во Второй мировой войне, тогдашний глава американского Минфина Генри Моргентау убедил президента Франклина Рузвельта заморозить активы Дании и Норвегии, которые уже были захвачены нацистами.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Указ сделал невозможным захват нацистами зарубежных активов стран, в которые они вторгались", – объяснила Йеллен.

Благодаря такому подходу Моргентау "запустил то, что он назвал невидимым фронтом", добавила она, утверждая, что посредством этих мер США подорвали способность нацистов финансировать вторжение в другие страны.

Читайте также: США не будут участвовать во встречах G20, если там будут россияне – Йеллен

"Мы в Минфине также делаем все возможное, чтобы жестокая война Путина встретила ожесточенное сопротивление на международном уровне. Мы тверды в своей решимости призвать Россию к ответу и постоянно укреплять украинский народ", – заверила она.

Йеллен также отметила, что польский народ "стал образцом оказания помощи в трудную минуту" в этой войне.

Как забрать у РФ деньги на восстановление Украины: на Банковой решили создать спецгруппу.

Читайте также: Украина хочет три новых КПП на границе с Польшей. Польша – не очень

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.