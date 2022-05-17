Как забрать у РФ деньги на восстановление Украины: на Банковой решили создать спецгруппу

На уровне Офиса президента создадут рабочую группу из представителей правительства, международных юридических советников, дипломатов и экспертов, которые разработают международно-правовые механизмы возмещения ущерба, причиненного Россией Украине. Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак.

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Обсуждена концепция заключения международного договора с государствами-партнерами о создании такого механизма.

На Банковой надеются, что этот путь позволит приблизить привлечение РФ к ответственности и компенсацию убытков.

Ермак подчеркнул, что с учетом наплевательского отношения РФ к международным обязательствам "отдельные страны уже решают вопрос ограничения суверенного иммунитета РФ", а задача украинской стороны – подтвердить причинно-следственную связь между действиями РФ и ущербом.

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По его словам, сейчас нужно как можно быстрее определиться с персональным составом этой рабочей группы.

"Это глобальная работа, которую будут осуществлять многие люди. ОП должен обеспечить эффективную координацию этой работы. Мы сделаем все для того, чтобы Россия заплатила за все зло, которое делает на территории Украины", – подчеркнул Ермак.

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Евгений Пилипенко

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