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В Украине создают интерактивную карту разрушенных россиянами городов с 360°- фото

29.04.2022, 16:46
В Украине создают интерактивную карту разрушенных россиянами городов с 360°- фото - Фото
Проект 360war.in.ua - Гостомель (Фото - скриншот)

Волонтерский проект 360war.in.ua фиксирует преступления россиян против Украины в виде интерактивной карты, на которой размещаются сферические (с охватом в 360°) снимки разрушений в освобожденных  от оккупантов городах. 

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Сейчас на карте можно увидеть, во что превратили россияне Ирпень, Гостомель и Бучу. На очереди – Бордянка, Макаров и Горенка Киевской области, затем – Чернигов и другие побывавшие под оккупацией города.

Проект 360war.in.ua – Ирпень (Фото – скриншот)

Проект 360war.in.ua – Гостомель (Фото – скриншот)

Отдельной точкой проекта станет уничтоженный россиянами самолет "Мрия".

"Наша карта — это доказательства, которые не оставляют ни малейшего шанса российской лжи, что преступления России в Украине "преувеличены", – пишут авторы проекта.

7 апреля сообщалось, что МВД вместе с экспертами Google начали проект по оцифровке последствий российского вторжения в разрушенных городах Украины.

 

Сергей Бережной
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оккупация разрушения интерактивная карта
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