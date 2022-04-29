В Украине создают интерактивную карту разрушенных россиянами городов с 360°- фото

Волонтерский проект 360war.in.ua фиксирует преступления россиян против Украины в виде интерактивной карты, на которой размещаются сферические (с охватом в 360°) снимки разрушений в освобожденных от оккупантов городах.

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Сейчас на карте можно увидеть, во что превратили россияне Ирпень, Гостомель и Бучу. На очереди – Бордянка, Макаров и Горенка Киевской области, затем – Чернигов и другие побывавшие под оккупацией города.

Отдельной точкой проекта станет уничтоженный россиянами самолет "Мрия".

"Наша карта — это доказательства, которые не оставляют ни малейшего шанса российской лжи, что преступления России в Украине "преувеличены", – пишут авторы проекта.

7 апреля сообщалось, что МВД вместе с экспертами Google начали проект по оцифровке последствий российского вторжения в разрушенных городах Украины.

Сергей Бережной

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