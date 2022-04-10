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России не хватает военных: вербуют отставников и в Приднестровье – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 08:58
России не хватает военных: вербуют отставников и в Приднестровье – британская разведка - Фото
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

Россия пытается завербовать для войны в Украине отставников и людей из временно оккупированного Приднестровья, региона на востоке Молдовы. О таких данных британской разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что из-за потерь РФ пытается увеличить численность войск с помощью личного состава, который был уволен с военной службы с 2012 года.

Кроме того, Россия пытается вербовать людей в Приднестровье, передает британская разведка.

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Марк Сировой
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вербовка приднестровье армия рф войска россии разведка великобритании
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