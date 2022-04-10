России не хватает военных: вербуют отставников и в Приднестровье – британская разведка

Россия пытается завербовать для войны в Украине отставников и людей из временно оккупированного Приднестровья, региона на востоке Молдовы. О таких данных британской разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что из-за потерь РФ пытается увеличить численность войск с помощью личного состава, который был уволен с военной службы с 2012 года.

Кроме того, Россия пытается вербовать людей в Приднестровье, передает британская разведка.

Ранее в Генштабе ВСУ не исключили наступления войск РФ из Приднестровья и сообщили, что в Тирасполе готовят аэродром.

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Марк Сировой

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