России не хватает военных: вербуют отставников и в Приднестровье – британская разведка
10.04.2022, 08:58
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)
Россия пытается завербовать для войны в Украине отставников и людей из временно оккупированного Приднестровья, региона на востоке Молдовы. О таких данных британской разведки сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
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Отмечается, что из-за потерь РФ пытается увеличить численность войск с помощью личного состава, который был уволен с военной службы с 2012 года.
Кроме того, Россия пытается вербовать людей в Приднестровье, передает британская разведка.
- Ранее в Генштабе ВСУ не исключили наступления войск РФ из Приднестровья и сообщили, что в Тирасполе готовят аэродром.
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