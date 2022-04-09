Потери врага. ВСУ уничтожили за сутки еще 100 оккупантов и два борта ‒ самолет и вертолет

Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационной армии России перевалило за 19 000 солдат. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 9 апреля:

личного состава — около 19 100 человек (+100 за прошлые сутки);

танков — 705 единиц (+5);

боевых бронированных машин — 1895 (+4);

артиллерийских систем — 335 (+2);

РСЗО — 108 (0);

средств ПВО — 55;

самолетов — 151 (+1);

вертолетов — 136 (+1);

автотехники — 1363 (+2);

кораблей/катеров — 7 (0);

цистерн с ГСМ — 76 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 (0);

спецтехники — ​​25 (0);

пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 (0).

Глава внешней разведки Эстонии считает, что война продлится еще долго, к 9 мая она не закончится.

Британская разведка на 9 апреля ожидает, что Россия увеличит активность авиации на юге и востоке.

Кто поддерживает войну России, кто нейтрален, кто за Украину: карта мира от The Economist.

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Евгений Пилипенко

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