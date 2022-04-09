Потери врага. ВСУ уничтожили за сутки еще 100 оккупантов и два борта ‒ самолет и вертолет
Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационной армии России перевалило за 19 000 солдат. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.
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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 9 апреля:
личного состава — около 19 100 человек (+100 за прошлые сутки);
танков — 705 единиц (+5);
боевых бронированных машин — 1895 (+4);
артиллерийских систем — 335 (+2);
РСЗО — 108 (0);
средств ПВО — 55;
самолетов — 151 (+1);
вертолетов — 136 (+1);
автотехники — 1363 (+2);
кораблей/катеров — 7 (0);
цистерн с ГСМ — 76 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 (0);
спецтехники — 25 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 (0).
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