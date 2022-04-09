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Потери врага. ВСУ уничтожили за сутки еще 100 оккупантов и два борта ‒ самолет и вертолет

Цей матеріал також доступний українською
09.04.2022, 09:13
Потери врага. ВСУ уничтожили за сутки еще 100 оккупантов и два борта ‒ самолет и вертолет - Фото
Уничтоженная техника и личный состав оккупантов (фото - Генштаб)

Ориентировочное число уничтоженного в Украине личного состава оккупационной армии России перевалило за 19 000 солдат. Данные о потерях захватчиков сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

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Общие боевые потери врага с 24 февраля по 9 апреля:

личного состава — около 19 100 человек (+100 за прошлые сутки);
танков — 705 единиц (+5);
боевых бронированных машин — 1895 (+4);
артиллерийских систем — 335 (+2);
РСЗО — 108 (0);
средств ПВО — 55;
самолетов — 151 (+1);
вертолетов — 136 (+1);
автотехники — 1363 (+2);
кораблей/катеров — 7 (0);
цистерн с ГСМ — 76 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 (0);
спецтехники — ​​25 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК — 4 (0).

Потери врага. ВСУ уничтожили за сутки еще 100 оккупантов и два борта ‒ самолет и вертолет
  • Глава внешней разведки Эстонии считает, что война продлится еще долго, к 9 мая она не закончится.
  • Британская разведка на 9 апреля ожидает, что Россия увеличит активность авиации на юге и востоке.
  • Кто поддерживает войну России, кто нейтрален, кто за Украину: карта мира от The Economist.

Смотрите видео: ВСУ и Motorhead. Энергичный мотивационный ролик о защитниках Украины

Евгений Пилипенко
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