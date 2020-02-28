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"Россия - угроза для всего мира". Министр обороны позвонил турецкому коллеге

"Россия - угроза для всего мира". Министр обороны позвонил турецкому коллеге - Фото
Андрей Загороднюк (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
28.02.2020, 16:09

Министр обороны Андрей Загороднюк высказал соболезнования и поддержку Турции в связи с гибелью ее солдат

Гибель турецких солдат в Идлибе показала, что действия России представляют угрозу для всего мира. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк после телефонного разговора с министром обороны Турции Хулуси Акаром.

"Вчерашняя ужасная трагедия в очередной раз показала, что действия Российской Федерации не имеют границ и представляют угрозу для всего мира", - заявил министр.

Загороднюк от имени Министерства обороны Украины высказал искренние соболезнования и слова поддержки семьям погибших турецких солдат и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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Денис Юдин
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Сирия Турция Идлиб Андрей Загороднюк
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