Россия атаковала четыре области Украины 111 БпЛА: двое погибших – фото, видео

Последствия российского удара по Харькову (Фото: ГСЧС)

Вечером и в ночь на 30 марта 2025 года россияне атаковали Украину более 110 беспилотниками разных типов. Об этом сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

С 20:00 29 марта противник атаковал 111 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами по направлениям российских городов Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

По состоянию на 09:00 подтверждены убытки 65 ударных БпЛА типа "шахед" на севере, юге, востоке и в центре страны. 35 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны без негативных последствий.

Под атакой находились Харьковская, Сумская, Одесская и Донецкая области.

В Харьковской области под ударом оказался областной центр.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, россияне нанесли по городу семь ударов, повредив жилые дома, больницы и инфраструктуру. Погибли два человека – 67-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще 35 человек, в том числе пятеро детей, получили ранения. 13 человек госпитализированы, одна девушка-подросток – в тяжелом состоянии.

По данным Терехова, в центральном Шевченковском районе города повреждены 27 жилых домов, было выбито около тысячи окон. Разрушения испытали рынок, ЗАГС, Дом проектов, колледж, общежитие для внутренне перемещенных лиц.

Сгорели более десяти гражданских автомобилей, гаражи.

В Холодногорском районе повреждены 32 частных дома, выбито более 120 окон.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, один из ударов был произведен по военному госпиталю. По предварительным данным, среди находившихся на лечении военнослужащих есть пострадавшие. Было повреждено здание заведения.

По словам Терехова, заведение не прекратило работу.

В Сумской области, по данным Сумской областной военной администрации, силы ПВО сбили 4 вражеских "шахеда". Предварительно пострадавших нет.

Последствия атаки по одесской и Донецкой областям уточняются.

Харьков (Фото: ГСЧС)

Харьков (Фото: ГСЧС)

Харьков (Фото: ГСЧС)