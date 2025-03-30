Росія атакувала чотири області України 111 БпЛА: двоє загиблих – фото, відео

Наслідки російського удару по Харкову (Фото: ДСНС)

Ввечері та проти ночі 30 березня 2025 року росіяни атакували Україну понад 110 безпілотниками різних типів. Про це повідомило командування Повітряних сил Збройних Сил України.

З 20:00 29 березня противник атакував 111 ударними БпЛА і безпілотниками-імітаторами із напрямків російських міст Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 65 ударних БпЛА типу "шахед" на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 35 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені без негативних наслідків.

Під атакою були Харківщина, Сумщина, Одещина та Донеччина.

На Харківщині під ударом опинився обласний центр.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, росіяни завдали по місту сім ударів, пошкодивши житлові будинки, лікарні та інфраструктуру. Загинули двоє людей – 67-річний чоловік і 70-річна жінка. Ще 35 людей, зокрема п'ятеро дітей, отримали поранення. 13 людей шпиталізовані, одна дівчина-підліток – у важкому стані.

За даними Терехова, в центральному Шевченківському районі міста пошкоджені 27 житлових будинків, було вибито майже тисячу вікон. Руйнувань зазнали ринок, РАЦС, Будинок проєктів, коледж, гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб.

Згоріли понад десять цивільних авто, гаражі.

В Холодногірському районі пошкоджені 32 приватні будинки, вибито понад 120 вікон.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, один з ударів був здійснений по військовому шпиталю. За попередніми даними, серед військовослужбовців, які перебували на лікуванні, є постраждалі. Було пошкоджено будівлю закладу.

За словами Терехова, заклад не припинив роботу.

На Сумщині, за даними Сумської обласної військової адміністрації, сили ППО збили 4 ворожих "шахеди". Попередньо постраждалих немає.

Наслідки атаки по Одещині та Донеччині уточнюються.

Харків (Фото: ДСНС)

Харків (Фото: ДСНС)

Харків (Фото: ДСНС)