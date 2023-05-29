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Россия атаковала Киев "Искандерами" и, возможно, С-300/400 — Воздушные силы ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 12:16
Россия атаковала Киев
Юрий Игнат (Скриншот)

По предварительной информации Воздушных сил ВСУ, днем 29 мая Россия атаковала Киев ракетами "Искандер" и/или, возможно, С-300/400. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, скорость, с которой прилетели ракеты после объявления воздушной тревоги, говорит о том, что применены были баллистические ракеты – предварительно "Искандеры".

Также, по словам Игната, есть вероятность, что были применены ракеты из комплексов С-300/С-400.

Он отметил, что Россия атаковала Украину с севера из наземных установок. Детали будут известны позже.

В Киеве продолжается воздушная тревога. 

  • Сегодня в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы.

Вадим Ребрина
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