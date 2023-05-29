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Попередньо, Росія атакувала Київ "Іскандерами" та, можливо, С-300/400 — Повітряні сили ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 12:16
Попередньо, Росія атакувала Київ
Юрій Ігнат (Скриншот)

За попередньою інформацією Повітряних сил ЗСУ, вдень 29 травня Росія атакувала Київ ракетами "Іскандер", чи/та, можливо, С-300/С-400. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, швидкість, з якою прилетіли ракети після оголошення повітряної тривоги, свідчить про те, що застосовані були балістичні ракети — попередньо, "Іскандери".

Також, за словами Ігната, є імовірність, що були застосовані ракети з комплексів С-300/С-400.

Він зазначив, що Росія атакувала Україну з півночі з наземних установок. Деталі будуть відомі пізніше.

Наразі повітряна тривога у столиці триває.

  • Сьогодні у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. 

Вадим Ребрина
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