РФ атакует мирную инфраструктуру, чтобы ослабить решимость Украины – британская разведка
Наземные операции российских оккупационных войск сосредоточены на востоке Украины, но Россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать. Об этом 4 мая в Twitter сообщает британская разведка.
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"Поскольку российские операции зашли в тупик, невоенные цели, включая школы, больницы, жилые дома и транспортные узлы, продолжали поражаться, что свидетельствует о готовности России атаковать гражданскую инфраструктуру в попытке ослабить решимость Украины", – сказано в сообщении.
Уточняется, что Россия продолжает нападения на ключевые города – Одессу, Херсон и Мариуполь. Это подчеркивают намерение оккупантов полностью контролировать доступ к Черному морю.
Захватчики хотят установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику страны, подчеркнули в разведке.
- Британская разведка сообщала, что война России против Украины повлияет на рост мировых цен на зерно, что может иметь серьезные последствия для рынков.
- США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной после концентрации усилий российских войск на восточном и южном направлениях.
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