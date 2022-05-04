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РФ атакует мирную инфраструктуру, чтобы ослабить решимость Украины – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 23:38
РФ атакует мирную инфраструктуру, чтобы ослабить решимость Украины – британская разведка - Фото
Иллюстративное фото: Сумская ОВА

Наземные операции российских оккупационных войск сосредоточены на востоке Украины, но Россия продолжает наносить ракетные удары по всей территории страны, чтобы запугать и деморализовать. Об этом 4 мая в Twitter сообщает британская разведка.

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"Поскольку российские операции зашли в тупик, невоенные цели, включая школы, больницы, жилые дома и транспортные узлы, продолжали поражаться, что свидетельствует о готовности России атаковать гражданскую инфраструктуру в попытке ослабить решимость Украины", – сказано в сообщении.

Уточняется, что Россия продолжает нападения на ключевые города – Одессу, Херсон и Мариуполь. Это подчеркивают намерение оккупантов полностью контролировать доступ к Черному морю. 

Захватчики хотят установить контроль над морским сообщением Украины, чтобы ослабить экономику страны, подчеркнули в разведке.

Сводка разведки Великобритании, вечер 4 апреля (Фото – Twitter DefenceHQ)
  • Британская разведка сообщала, что война России против Украины повлияет на рост мировых цен на зерно, что может иметь серьезные последствия для рынков.
  • США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной после концентрации усилий российских войск на восточном и южном направлениях.

Читайте также: Блокировка Россией портов Украины может привести к голоду в мире – ООН

Яна Катасонова
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война разведка
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