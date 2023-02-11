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Россия бьет по Харькову ракетами: есть попадания

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 23:45
Россия бьет по Харькову ракетами: есть попадания - Фото
Олег Синегубов (Скриншот из видеозаписи)

Страна-террорист Россия обстреливает Харьков ракетами С-300. По предварительным данным, есть три попадания. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется", – написал он.

новость дополняется

  • По словам главнокомандующего ЗСУ Валерия Залужного, с 21:50 9 февраля до 12:00 10 февраля российские оккупанты осуществили 71 пуск крылатых ракет (Х-101/Х-555 – 43, "Калибр" – 28), а также до 35 ракет комплекса С-300. Кроме этого, враг применил 7 ударных БПЛА типа Shahed.
  • Вечером 10 февраля Силы противовоздушной обороны уничтожили 20 иранских дронов-камикадзе Shahed-136/131, которые россияне запустили по критической инфраструктуре Украины, сообщили в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Сколько всего было запущено дронов, не сообщается.
Вадим Ребрина
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ракетный удар С-300 Харьков
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