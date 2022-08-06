Россия больше не скрывает формирование 3-го армейского корпуса для войны в Украине – ISW

Россия перестала скрывать формирование 3-го армейского корпуса для войны в Украине, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередной сводке.

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В ISW указывают, что в Украине уже давно говорят о создании Россией нового военного корпуса численностью до 15 500 человек в пределах Западного военного округа с базой в Мулино (Нижнегородская область), но подтверждения из России пока не было.

5 августа российский пропагандист Александр Коц открыто написал о том, что в Самарской области набирают добровольцев в новый батальон, и отметил, что батальон войдет в состав 3-го армейского корпуса. Туда берут мужчин от 18 до 50 лет, имеющих по крайней мере среднее или среднее специальное образование, в том числе без предварительного военного опыта.

Губернатор Омской области Александр Бутков также сообщил, что Омская область продолжает формирование трех добровольческих батальонов – "Иртыш", "Авангард" и "Омь" – для перекидывания на Донбасс и предоставления инженерной, медицинской и материально-технической поддержки.

Одним из первых о формировании 3-го армейского корпуса публично заявил украинский генерал-лейтенант Александр Павлюк еще 22 июня. Он говорил, что ориентировочный срок обретения готовности этого корпуса – 15 августа текущего года. Не исключено, что в случае необходимости подразделения и воинские части из состава создаваемого армейского корпуса могут быть задействованы в наступлении на Киев.

23 июля украинская разведка подтвердила, что в каждом регионе РФ создают батальон, а в Нижнем Новгороде набирают корпус в 15 000 бойцов.

1-м армейским корпусом называют российские войска, привязанные к оккупированной части Донецкой области, 2-м корпусом – российские войска оккупированной Луганской области.

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Андрей Водяный

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