Россия будет под санкциями США, пока не покинет Украину – Помпео

Майкл Помпео и Вадим Пристайко (фото - Twitter, Secretarty Pompeo)

США сохранят санкции против России, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Об этом написал в Twitter госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить тем же. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", — написал Помпео.

Помимо того, во время сегодняшней пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским глава Госдепа подчеркнул, что США никогда не признают аннексию Крыма и поддерживают движение Украины в НАТО и ЕС.

29 января США расширили санкции против РФ за оккупацию Крыма и части Донбасса.

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