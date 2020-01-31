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Россия будет под санкциями США, пока не покинет Украину – Помпео

Россия будет под санкциями США, пока не покинет Украину – Помпео - Фото
Майкл Помпео и Вадим Пристайко (фото - Twitter, Secretarty Pompeo)
31.01.2020, 14:50

Глава Госдепа поддерживает усилия Украины по установлению мира на Донбассе

США сохранят санкции против России, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Об этом написал в Twitter госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео после встречи с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.

"США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить тем же. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", — написал Помпео.

Помимо того, во время сегодняшней пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским глава Госдепа подчеркнул, что США никогда не признают аннексию Крыма и поддерживают движение Украины в НАТО и ЕС.  

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