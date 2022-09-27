Россия держит в плену еще 800 "азовцев", более 40 из них – женщины. Есть беременные – Азов

В российском плену сейчас находятся около 800 "азовцев", более 40 из них – женщины, в том числе беременные. Об этом в эфире Суспильного рассказала руководитель отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы Азова Ольга Кравченко.

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"В плену находятся более 800 "азовцев", из них более 40 – женщины, и есть беременные. Их нужно перевозить сюда, на подконтрольную территорию, потому что там совсем никаких условий, особенно для женщин", – сказала Кравченко.

По ее словам, почти у 90% освобожденных из плена – крайняя стадия анорексии.

"Моральное и психологическое истощение в такой стадии, что мы просто были шокированы. О ранениях – это устаревшие осколочные и огнестрельные ранения в тяжелой запущенной форме, так как надлежащего лечения ни на Азовстали, ни в плену не было", – сказала Кравченко.

Она отметила, что абсолютно все освобожденные "азовцы" сейчас находятся в медучреждениях, так как всем без исключения необходимо лечение.

"Все осколки остались у парней и девушек внутри тела, их нужно оперировать. Присутствуют такие травмы как перебитые сухожилия и потеря органов зрения", – сказала представительница Азова.

Вечером 21 сентября Украина вернула из российского плена 213 военнослужащих и двух гражданских, 108 из них – бойцы Азова.

Глава Минреинтеграции Ирина Верещук напомнила, что с территории Азовстали вышла 131 женщина, а вернули из плена лишь несколько. Всего, по ее данным, в российском плену остаются около 2500 украинцев, в том числе гражданские.

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Оксана Житнюк

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